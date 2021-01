Succès des grossesses en dehors du milieu hospitalier

Forte augmentation de l'activité à la Maison de naissance de Vicques attendue cette année. L'institution Les cigognes a suivi quarante-et-une grossesses l'an dernier (et assuré 20 accouchements). Trente accompagnements sont déjà prévus jusqu'en juin. « L’augmentation de la demande est progressive depuis l’ouverture de l’institution en 2007 mais particulièrement forte cette année », précise Valentine Wisard, sage-femme à la Maison de naissance.





Une philosophie

Cinq sages-femmes indépendantes exercent à Vicques et proposent un suivi et un accouchement naturel dans un appartement accessible aux familles. « Donner la vie tout naturellement » et « donner au futur papa une place plus active dans le processus de la naissance », font partie des principes de l’établissement reconnu par le canton du Jura. Cette philosophie séduit, selon Valentine Wisard.