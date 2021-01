Partir à l’aventure dans des zones sans réseau

Exploration au cœur des zones blanches. Les Seelandais Myriam Wahli et Robert Torche ont décidé de mener un projet artistique dans les zones coupées du réseau de téléphonie mobile. La bourse « Ici & Ailleurs » de 20'000 francs leur a été accordée par le canton de Berne pour réaliser leur projet. L’idée est de visiter des lieux où le réseau ne passe pas et de recueillir des sons et des interviews avec des personnes qui habitent ces régions. Il y en existe d’ailleurs de moins en moins.