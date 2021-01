Madrid à l'arrêt sous la neige

L'Espagne est paralysée par de fortes chutes de neige. Une partie du pays a été revouvert d'or blanc dans la nuit de vendredi à samedi. Ces chutes de neige, les pires depuis 50 ans en Espagne ont placé cinq régions du centre du pays en alerte rouge samedi matin.

En premier lieu, la région de Madrid où les bus publics ont été suspendus, tout comme la collecte des ordures et où l'aéroport international de Barajas, fermé depuis vendredi soir, va rester fermé pour des « raisons de sécurité » toute la journée de samedi. Vendredi, une trentaine de vols ont déjà été annulés et presque autant obligés d'atterrir ailleurs. La neige a perturbé la circulation sur près de 400 routes, selon l'autorité des transports. L'agence de sécurité et des urgences de la région de Madrid a indiqué avoir « travaillé toute la nuit à venir en aide » aux automobilistes bloqués et avoir « libéré 1000 véhicules », demandant aux autres de « rester patients ».





Une situation exceptionnelle qui n'était plus arrivée depuis 50 ans

La ville, qui n'avait pas été recouverte d'un tel manteau neigeux depuis 1971, a pu voir des skieurs jusque sur sa célèbre place de la Puerta del Sol, ou même un homme tiré par cinq chiens sur un traîneau.

Le journaliste jurassien Arnaud Bédat est à Madrid en ce moment. Il nous a confié son témoignage :