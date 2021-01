Fêter carnaval différemment

« On espère apporter de la joie et une bouffée d’oxygène à la population ». C’est ainsi que la société de Carnaval de Delémont annonce le maintien des festivités carnavalesques prévues du 14 au 16 février. Le programme sera toutefois différent de celui des années précédentes… coronavirus oblige. Le comité d’organisation indique que l’édition 2021 se déroulera virtuellement via « Trissville TV », une chaîne YouTube créée spécialement pour l’occasion. Les coulisses du carnaval, des moments forts des éditions précédentes ou encore des interviews en direct seront au programme de « Trissville TV ».