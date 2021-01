L’Université populaire jurassienne propose des cours en ligne

L’Université populaire jurassienne (UP jurassienne) veut maintenir le lien. Malgré les injonctions à la distanciation sociale, l’organisme innove : elle forme et incite ses animateurs à proposer des cours en ligne. Plusieurs cours de langue sont disponibles en ligne. Des cours de yoga, de sophrologie, de conscience dans le mouvement et de développement personnels sont aussi dispensés de manière numérique.

Les cours annulés en 2020 ont été reportés en 2021 : les nouvelles dates sont à consulter sur le site internet de l’UP jurassienne. Les inscriptions sont par ailleurs ouvertes, mais les cours en présentiel ne pourront reprendre que lorsque la situation sanitaire le permettra.





Un passeport pour le développement des activités écoresponsables

L’UP jurassienne relance également son passeport citoyen 2030 grâce à un partenariat avec l’association jurassienne des artisans-boulangers-confiseurs. Ce passeport, qui prend la forme d’un carnet, coûte 5 francs et met en avant les cours qui contribuent au développement durable. Un moyen de soutenir l’UP jurassienne et le développement de ses activités écoresponsables. En s’alliant avec l’association jurassienne des artisans-boulangers-confiseurs, l’UP jurassienne souligne l’importance du soutien au commerce local. /comm-cto