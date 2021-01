La hotline du Jura victime d'usurpation d'identité

Vous avez peut-être reçu ces derniers jours des emails de la part de « coronatracing ». En apparence, le message semble provenir du canton, en particulier de la hotline qui s’occupe de traiter des cas de coronavirus dans le Jura. Mais quand on y prête plus attention, on se rend compte que l’émetteur n’a rien à voir avec le canton. Il s’agit en fait d’un spam… dont la pièce jointe contient un virus.

Le service informatique du canton du Jura est au courant de cette usurpation d’identité depuis jeudi matin ; les premiers emails problématiques semblent avoir été envoyés mercredi soir. Jonathan Waite, responsable de la sécurité informatique du canton, parle d'une pratique récurrente dans le milieu du hacking, notamment en période de crise.