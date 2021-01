Covid-19 et déchets : le point en 2020

Les Suisses produisent chaque année environ 700 kilos de déchets. C’est une étude publiée il y a 2 ans par l’Office européen de la statistique Eurostat qui le dit. La question est de savoir si la pandémie de Covid-19, et notamment le confinement, a eu un impact sur ce domaine. Créée par les collectivités publiques de l’Arc jurassien, l'entreprise Vadec collecte, valorise et élimine les déchets dans toute la région. Son directeur Emmanuel Maître constate une légère augmentation de l'ordre de 2,7% en 2020. De loin pas une explosion. Il s'agit toutefois des chiffres globaux, qui prennent aussi en compte l’industrie. « Si on observe les sacs taxés, on a vu une augmentation, parce qu’on a fait plus de télétravail, on restait plus à la maison », explique Emmanuel Maître.





Un pic au mois de mars

Ces fluctuations, elles se retrouvent dans les chiffres, avec des périodes qui se démarquent clairement, et qui correspondent à des moments critiques de la pandémie.

« Au mois de mars 2020, il y a une augmentation de déchets en provenance de ces sacs taxés : environ 15%. C’était pendant le semi-confinement. Il y a aussi une pointe en juin 2020, +13%. On peut imaginer que le déconfinement nous a incité à plus consommer », déclare Emmanuel Maître. Et pour l'année qui arrive, quelles sont les perspectives ? Emmanuel Maître sait que tout dépendra de l'évolution de la pandémie de coronavirus et son impact sur la société et l'économie : « Si l’économie reprend, la quantité de déchets va augmenter. » Le directeur de Vadec restera toutefois toujours prudent dans sa manière d'analyser les chiffres, puisque plusieurs facteurs peuvent les influencer. /oza-cto