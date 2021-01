Haute-Sorne se met à la page

Plus simple, plus logique, plus adaptable. La deuxième commune du canton au niveau du nombre d'habitants lance mercredi, vers midi, une nouvelle version de son site internet. Diverses nouvelles prestations seront proposées aux citoyens dans le cadre d'un guichet virtuel. Réserver des cabanes, demander des attestations ou annoncer l'adoption d'un chien pourra se faire en quelques clics désormais, et surtout hors horaires de bureau. « Cela prend toute son importance dans la société actuelle, où l'on a peu de temps à consacrer à l'administratif en journée », explique Etienne Dobler. Le conseiller communal en charge des finances et de l'informatique souligne que les prestations deviendront plus nombreuses au fil du temps.