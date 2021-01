Les offres des restaurateurs et commerçants jurassiens à portée de clic

« C’est beaucoup plus qu’une vitrine ou qu’un annuaire », indique Patrick Spozio, co-fondateur, avec Franck Souomy, de la plateforme easy2go.ch. Le site, mis en ligne ce mardi par la société asap.swiss basée à Courroux et active dans le marketing digital, recense les offres des restaurateurs et commerçants jurassiens, à la manière des plateformes qui permettent de réserver un hôtel par exemple.

Parmi les fonctionnalités déjà disponibles figurent la recherche de restaurateurs qui proposent des plats à l’emporter, la recherche de menus du jour ainsi que la liste des producteurs du terroir. Il s’agit en somme de faciliter la tâche aux consommateurs, alors qu'il est fastidieux de chercher ces informations, souvent dispersées sur des pages web isolées ou des comptes de réseaux sociaux.

En clair, les commerçants s’abonnent pour figurer sur le site, selon plusieurs formules possibles. La consultation des informations est gratuite. A l’heure actuelle, easy2go.ch recense quelque 70 restaurateurs, 40 commerçants et 150 producteurs du terroir, sur territoire jurassien. La plateforme doit s’étoffer au fil du temps, et les responsables prévoient, par la suite, de l’étendre à toute la Suisse.

A noter qu’easy2go.ch ne propose pas de catalogue en ligne, mais veut inciter les consommateurs à se rendre dans les commerces locaux. /lad