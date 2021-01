Pénurie de jeunes à Beurnevésin

Peu de jeunes et beaucoup de retraités : Beurnevésin fait face à cette situation. Selon les chiffres du mémento statistique jurassien, 6% de la population a moins de 20 ans, alors qu’ils sont 36% à avoir plus de 65 ans. La petite commune ajoulote signe ainsi un double record au niveau jurassien. Et le manque de renouvellement se traduit aussi dans la démographique, puisque la population baisse. De 139 en 2010, Beurnevésin est passée à 117 habitants au 31 décembre 2019. Quand on est un des plus petits villages du canton, il est difficile d’inverser la tendance. C’est ce que constate son nouveau maire. Jean-Christophe Fuhrer, en fonction depuis septembre, précise que les finances ne permettent pas d’investir dans de grands projets.