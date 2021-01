Un tour de l’hémicycle avec Bernard Varin

Descendu des Franches-Montagnes enneigées, La Matinale a reçu mardi matin le député PDC Bernard Varin. Ce sera désormais un rendez-vous hebdomadaire que nous vous proposons le mardi de 7h15 à 7h45. Avec le début de la nouvelle législature, chaque semaine nous recevrons une ou un député jurassien pour faire une peu mieux sa connaissance. Nous parlons bien sûr de politique mais pas seulement. Des questions et des réponses plus personnelles aussi nous permettront de découvrir un peu mieux ceux qui représentent les Jurassiennes et les Jurassiens à l’Hôtel du Parlement. /lbe-ssc