Deux accidents en chaîne entre Les Bois et Le Boéchet

Le verglas a provoqué deux accidents en chaîne dans les Franches-Montagnes ce vendredi matin. Dans un premier temps, un automobiliste, qui circulait des Bois en direction du Boéchet, a perdu la maîtrise de son véhicule en raison de la route verglacée. Il a mordu le talus sur le bord de la chaussée et s’est retrouvé sur le toit. Arrive ensuite une voiture, qui suivait le premier véhicule. Elle n’a pas pu éviter l’impact et est donc venue percuter l’automobile sur le toit. Le conducteur du premier véhicule en cause a été pris en charge par une ambulance et transporté à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

A la suite de ce premier accident, une automobiliste, qui circulait également en direction du Boéchet, s’est immobilisée sur la chaussée. C’est alors qu’une voiture circulant en sens opposé est venue heurter le véhicule immobilisé. Là encore, le verglas a provoqué une perte de maîtrise. Les deux accidents ont imposé une fermeture du trafic d’environ deux heures. /comm-nmy