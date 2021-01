« Seule, j’avais tout le temps les larmes aux yeux »

Les assistants sociaux l’orientent alors vers le CAFF, présent à Delémont et Porrentruy. Dans le même temps, Agnès, une Ajoulote, s’inscrit comme volontaire pour un de ces fameux « duos » après avoir vu une annonce dans le journal. « Ça a été facile parce qu’Esther parle français comme langue maternelle. Ça facilite les choses parce qu’au départ, on était un peu timide, il fallait apprendre à se connaître comme n’importe qui. C’était un peu artificiel quelque part, mais plus on se rencontre, plus on a de plaisir à faire des choses ensemble », se souvient Agnès. Les deux femmes prennent alors des cours de natation ensemble, avant que les piscines ne ferment lorsque survient la crise sanitaire.





« C’est une ouverture sur le monde »

« Alors on allait marcher, on se rendait l’une chez l’autre pour dîner. C’est tant d’histoires, on discute de tout. Quand j’ai des soucis, je le partage avec elle et elle m’encourage. Ça me fait tout le temps du bien quand je suis à ses côtés. Vraiment, c’est sympa d’être avec Agnès », confie Esther avec un sourire sincère. Pour elle, son intégration sociale est passée par ce duo. Pour Agnès également, l’aventure humaine a été très enrichissante. « Je me suis dit que je pouvais aussi lui donner un but dans sa vie. Et ça m’a donné un but à moi aussi. On voit notamment sa partenaire, mais aussi tout le réseau du CAFF, c’est une ouverture sur le monde et ses réalités. Parce qu’en Suisse, on est très privilégié », réalise Agnès. Les deux amies espèrent désormais pouvoir continuer de se voir, mais Esther craint d’être renvoyé au Congo après avoir essuyé un refus de prolongation de son droit d’asile. /jpi