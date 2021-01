Seuls les enfants pourront faire carnaval

C’était pressenti, c’est confirmé : le Gouvernement jurassien interdit toute manifestation publique en lien avec carnaval, même à moins de 5 personnes. Une décision annoncée vendredi matin, qui rejoint celles prises par les sociétés organisatrices.

L’objectif gouvernemental est clair : éviter que carnaval ne devienne la source d’une nouvelle flambée pandémique. Les ministres interdisent donc toute manifestation privée à l’extérieur et tout rassemblement dans l’espace public en lien avec la tradition.

L’Exécutif accorde toutefois une exception aux enfants. Ils pourront se déguiser et aller jeter des confettis dans les rues de leur village pour autant qu’ils ne soient pas plus de 5, accompagnement compris et qu’ils aient moins de 14 ans. Pourquoi cet âge ? « Nous voulons éviter les rassemblements nocturnes et les déplacements » a précisé le ministre de la Santé Jacques Gerber à RFJ. /clo