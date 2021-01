L’importance du lien entre les enfants et la nature

Le coronavirus n’arrête pas les activités de Pro Natura Jura pour les enfants. L’organisation a présenté récemment le programme de ses animations destinées aux 6 à 13 ans pour l’année en cours. Le groupe Jeunes + Nature Jura propose douze sorties – dont la première s’est déroulée le 16 janvier - et deux camps en partenariat avec les groupes du Jura bernois et de Neuchâtel. Une nouveauté à signaler : la mise en place d’un week-end à la ferme.

Les activités ont dû être modifiées l’an dernier pour cause de Covid-19 et transformées en jeux de piste individuels. Elles pourront toutefois se dérouler presque normalement cette année, soit en commun et avec des animateurs, comme l’explique le responsable du groupe Jeunes + Nature Jura, Florent Goetschi: