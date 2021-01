Un tournage en temps de coronavirus à Porrentruy

Le cinéma et la télévision doivent aussi s’adapter aux contraintes du coronavirus. La scénariste jurassienne Tiziana Giammarino a organisé un tournage qui s'est déroulé vendredi et samedi dans un bar de Porrentruy. La jeune femme installée aux Etats-Unis a écrit une série de mini-comédies à la mode du célèbre « Un gars, une fille ». Le projet s’intitule « Denise et Raymonde » et réunit trois acteurs principaux : Lauriane Gilliéron, Marie Fontannaz et Raphaël Tschudi. Il s'articule autour de deux jeunes femmes qui partagent leurs déboires amoureux et d'un barman. Diverses mesures ont été mises en place en lien avec le Covid-19 sur le tournage : test préalable des comédiens, équipe technique réduite, notamment. Le réalisateur, Nicolas Wendl, a dirigé le tout via FaceTime depuis les Etats-Unis…

François Comte a assisté à une partie de ce tournage un peu spécial en temps de Covid-19. Son reportage est à découvrir ci-dessous :