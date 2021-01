Lucienne Lanaz, le cinéma au féminin

A Soleure, Lucienne Lanaz présente en première Gianerica, documentaire qui accompagne le couple d'artistes Erica et Gian Pedretti durant la préparation d'une exposition. Le festival propose également Cinéjournal au féminin, un film qui évalue le Cinéjournal suisse entre 1940 et 1975 et qui livre l'analyse critique d'une image biaisée de la femme.







Ambiance particulière



En raison du coronavirus, les Journées de Soleure ne proposent donc pas de projections avec public cette année. Pas de salles, pas de rencontres avec la population. Tout au plus quelques échanges lors de discussions retransmises sur la Toile. Lucienne Lanaz a d'ailleurs participé à certaines d'entre elles. Mais pour la cinéaste, l'ambiance est vraiment particulière pour cette 56e édition :