Moutier : la Confédération pas en phase avec la communication bernoise

Le ton se durcit dans la campagne de la répétition du vote d’appartenance cantonale de Moutier. En toile de fond : le nombre d’emplois cantonaux bernois dans la cité prévôtoise. Le canton de Berne s’est fendu dernièrement d’un communiqué pour préciser ses engagements en termes de personnel. Ce rapport controversé a été diffusé juste après la publication d’un avenant commun aux deux cantons et à la ville qui sera adjoint au matériel de vote pour le scrutin du 28 mars.

Le canton de Berne a voulu faire part de son engagement durable à Moutier. Le hic : le doute est survenu sur un certain nombre d’emplois cantonaux établis en ville. La Chancellerie d’Etat a reconnu un problème suite à sa communication. Les autonomistes ont dénoncé des mensonges bernois, calculant un nombre de postes de travail en baisse et non en hausse. Voilà pour le fond. Mais la forme fait aussi jaser. Berne a communiqué unilatéralement après que l’avenant commun ait été dévoilé, ce que n’a pas apprécié la Confédération. Le responsable du dossier jurassien à l’Office fédéral de la justice, Jean-Christophe Geiser :