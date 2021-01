Vaccin contre la grippe : un manque pas dramatique

Il y a bien eu un manque de doses de vaccins contre la grippe dans le Jura mais il n’a pas posé de problème majeur. C’est ce qui ressort de la réponse du Gouvernement jurassien à une question écrite du député PCSI Quentin Haas. Malgré une demande très forte constatée par l’exécutif cantonal, la vaccination générale est satisfaisante.







Les autorités jurassiennes plutôt satisfaites

D’après le Gouvernement jurassien, une part importante des groupes cibles recommandés pour la vaccination contre la grippe a pu être vaccinée dans les temps. Les personnes prioritaires ont d’ailleurs pu être vaccinées jusqu’à mi-décembre. Ainsi, la couverture vaccinale de la population jurassienne sera proche de celle des années précédentes, grâce notamment à une collaboration entre pharmaciens et médecins. C’est positif souligne l’exécutif, surtout que des craintes avaient été émises concernant une interaction possible entre le vaccin contre la grippe et le coronavirus. Des craintes que le Gouvernement qualifie d’infondées.

Enfin, par ailleurs, seule une partie des doses supplémentaires commandées par le canton du Jura a trouvé preneur auprès des médecins. Cela s’explique par le fait que les personnes concernées ont pu être vaccinées entretemps. /mle