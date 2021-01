Accident de calèche à Roche-d'Or

Un accident impliquant une calèche a eu lieu ce mardi après-midi à Roche-d’Or. Alors que le cocher serrait son attelage pour laisser passer un camion-poubelle, ses deux chevaux ont dévalé le talus sur un peu plus d’une centaine de mètres. La calèche s’est retournée avant de se remettre sur ses roues.

Le cocher a été blessé et a été pris en charge par la REGA, qui l’a héliporté à Bâle. Le passager de la calèche quant à lui a pu sauter du véhicule et n’a pas été blessé. Les chevaux sont sains et saufs également. La route a été fermée pendant une heure. /comm-cto