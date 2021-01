Un tour de l’hémicycle avec Audrey Voutat

Audrey Voutat a mis une année pour être élue députée. Arrivée dans le Jura, à Rossemaison, en 2019, elle s’inscrit chez les Verts et puis sur les listes électorales. Cette avocate de 31 ans, maman de deux enfants, ne s’y attendait pas mais elle va siéger au Parlement pour la législature 2021-2025. La Matinale l’a reçue mardi matin dans son rendez-vous hebdomadaire entre 7h15 et 7h45. Avec le début de la nouvelle législature, chaque semaine nous recevrons une ou un député jurassien pour faire une peu mieux sa connaissance. Nous parlons bien sûr de politique mais pas seulement. Des questions et des réponses plus personnelles aussi nous permettront de découvrir un peu mieux ceux qui représentent les Jurassiennes et les Jurassiens à l’Hôtel du Parlement.