Les ventes de mimosa maintenues dans les chefs-lieux

La pandémie n’aura pas totalement raison des traditionnelles ventes de mimosa. L’association Mimosa du bonheur et les bénévoles de la Croix-Rouge en organiseront samedi de 8h30 à 12h au marché de Delémont, au centre Esplanade à Porrentruy et au centre de Saignelégier. Ces ventes sont réalisées au profit des familles défavorisées. Chaque année, l’association soutient par une aide financière une centaine de familles et d'enfants. /comm-alr