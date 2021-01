Un relevé préoccupant sur la distraction dans le trafic routier

Quel que soit le moyen de transport utilisé, la distraction dans le trafic routier est une cause importante des accidents. Le Bureau de prévention des accidents (BPA) a publié mardi les résultats d’un relevé. Les données récoltées pour la première fois en 2020 affichent la couleur : les chiffres ne sont pas bons. Un automobiliste sur trois, un cycliste sur cinq et même un piéton sur deux sont distraits dans le trafic. Le BPA observe également que plus l’usager de la route est jeune, plus il se laisse distraire dans le trafic.

Selon le BPA, la principale source de distraction est l’interaction avec d’autres personnes, que ce soit en voiture, à vélo ou à pied. Arrive ensuite, et sans surprise, le téléphone portable. Le relevé montre qu’au volant, 5% des automobilistes téléphonent, pianotent ou regardent leur écran. Le smartphone distrait également les piétons, notamment lorsqu’ils traversent la route. Chez les cyclistes, ce sont les écouteurs qui constituent une source de distraction fréquente.





Garder les yeux sur la route

Dans sa mission de prévention, le BPA livre plusieurs conseils. Il s’agit d’éviter de faire plusieurs choses en même temps, que ce soit au volant, à pied ou à vélo. Le téléphone portable doit, lui, rester à l’écart pour éviter toute utilisation intempestive. Le BPA recommande enfin de toujours maintenir le regard sur la route. /lyg-nmy