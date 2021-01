Une rue delémontaine à la mémoire d’une victime de la Shoah

Une rue pour ne pas oublier. Sous l’impulsion du travail réalisé par une classe de 11e du Collège de Delémont, la capitale jurassienne aura désormais une rue « Jeanne Haas-Ulmann ». Cette femme juive est née à Delémont en 1879 et a été déportée lors de la Seconde Guerre mondiale. La rue prendra place entre le nouveau bâtiment de La Poste, encore en construction, et le restaurant Métropole à Delémont. La ville de Delémont souhaite ainsi souligner l’importance du travail de mémoire. L’annonce des autorités delémontaines intervient ce mercredi à l’occasion de la Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’Humanité. /comm-nmy