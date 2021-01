Déménagement de l’administration cantonale de Morépont à Strate-J : éclairage

On en sait plus sur le déménagement d’une partie de l’administration cantonale située à Morépont dans le bâtiment de Strate-J à Delémont. Ce projet s’inscrit dans la politique de « Repenser l’État » qui a pour objectif de regrouper différents secteurs pour faire des économies. Le député UDC Lionel Montavon a déposé une question écrite au Gouvernement pour obtenir plus de précisions sur ce projet. L’exécutif y a répondu.





Morépont 2 concerné mais pas Morépont E

Après réflexions et différentes études, un scénario possible émerge : celui de déplacer les services de Morépont 2, situé rue du 24-Septembre 2, dans le bâtiment de Strate-J. Le Gouvernement jurassien précise que l’ensemble des services actuellement localisés à Morépont 2 pourraient être implantés au troisième étage du Campus Strate-J, étage actuellement occupé par la Hotline Covid-19 où environ 50 personnes collaborent. Il s’agit là de la plupart des unités administratives cantonales. En revanche, pas de changement pour Morépont E, situé rue du 24-Septembre 1 et 3. Le Service de la population et le Bureau des passeports ne sont ainsi pas concernés par le déménagement. Pour ce qui est du Contrôle des finances, des réflexions sont encore en cours.