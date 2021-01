« Je suis vraiment touché par la chaîne de solidarité »

Un sac rempli de vêtements, un autre contenant des classeurs vides et du papier, mais aussi des linges, des jeux de société, des peluches, une table et même une télévision. La solidarité s’est traduite en acte mercredi soir à Porrentruy, dix jours après l’incendie qui a laissé une famille de Rocourt dans le désarroi. La démarche a été initiée par Naomi Mollard, amie de longue date de la famille pour qui il était « tout à fait normal de leur venir en aide ». Elle a utilisé les réseaux sociaux pour rassembler des objets de première nécessité, ce qui a fonctionné puisqu’elle a reçu plus d’une centaine de propositions et organisé la collecte des dons à Porrentruy. Le papa de la famille éprouvée avait fait le déplacement pour « accueillir le matériel. Mais c’est surtout l’accueil du cœur », témoigne-t-il, visiblement ému. « Je suis très touché par cette chaîne de solidarité ». Un bus et une voiture ont été remplis avant de prendre la direction de Réclère, là où la famille a été relogée, avec l’appui de la commune de Haute-Ajoie. /clo