Lever le pied à Delémont

Moins de bruit, plus de sécurité

L’objectif, c’est de diminuer le bruit et d’améliorer la sécurité sur ce tronçon qui comporte plusieurs embranchements et passages pour piétons. De plus, le Faubourg des Capucins est en pente, un élément souligné par le conseiller de ville socialiste Marc Ribeaud. Ce dernier est à l’origine de la démarche, puisqu’il avait déposé une motion en juin dernier pour limiter le bruit routier. Le texte avait été accepté par les élus delémontains et la commune l’a donc mis en œuvre. /mle