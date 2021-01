Un concours de masques pour une entrée au musée

Se déguiser, c’est gagner. Le Musée jurassien d’art et d’histoire va présenter en mars prochain une nouvelle exposition intitulée Bas les masques. Les carnavals jurassiens. Pour l’occasion, l’institution organise un concours de masques en ligne dédié aux écoliers de la région. Les enfants qui souhaitent participer sont donc invités à se déguiser et à envoyer, avec l’autorisation de leurs parents, leur plus belle photo par mail. Le musée indique que tous les clichés seront ensuite exposés. Les trois enfants qui auront revêtu les meilleurs costumes gagneront le droit de visiter l’exposition sur les carnavals jurassiens avec tous leurs camarades de classe. Le délai de participation est fixé au 28 février prochain. /comm-nmy