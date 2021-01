Des prévisions comptables dans le rouge à Châtillon

Châtillon adopte un budget déficitaire en 2021. Les ayants droit ont accepté les prévisions comptables qui prévoient un excédent de charges de 81'000 francs jeudi soir lors de l’assemblée communale. La quotité d’impôt reste à 1.95. La taxe des eaux a, elle, été augmentée à 2 francs le m3, tant pour les eaux usées que pour l’eau de consommation. La taxe des chiens passe à 60 francs.

Les citoyens ont par contre refusé le nouveau règlement d’organisation et d’administration de l’arrondissement de sépulture de Châtillon, Courrendlin et Rossemaison. Ce texte avait été adapté suite à la fusion des communes de Courrendlin, Rebeuvelier et Vellerat. /emu