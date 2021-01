Les hôtels de la région tirent aussi la langue

« La fréquentation n’est pas très bonne », « On tourne au ralenti », « On a quelques chambres réservées par-ci, par-là », « c’est très calme »… le son de cloche est plus ou moins le même chez les hôteliers de la région que nous avons contactés. Les établissements restent en principe ouverts, ce qui n’est pas le cas de l’hôtel Cristal à Saignelégier qui a préféré fermer boutique. Du côté de l’Ajoie, l’Hôtel du Parc à Alle nous a confié vivre au jour le jour, avec parfois une seule chambre de réservée sur les 20 disponibles. Le Terminus à Porrentruy remarque également une baisse de la fréquentation, avec une particularité en ce moment : l’annulation de groupes, comme l’explique Nadège Serda, gérante du Terminus.