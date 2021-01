Indignation à Cortébert après le dépôt d’une plainte

« Indignes et honteuses ». Ce sont les mots utilisés par le Conseil municipal de Cortébert pour qualifier la plainte et la communication de PETA Suisse. L’organisation a annoncé vendredi avoir déposé une plainte pénale auprès du Ministère public Jura bernois-Seeland, à l’encontre du propriétaire d’un domaine agricole. Celui-ci est parti en fumée et une quarantaine de bêtes a péri dans les flammes la semaine dernière. PETA Suisse estime que les mesures de protection contre l’incendie étaient probablement insuffisantes, raison pour laquelle une partie du bétail a péri dans les flammes. L’organisation qui défend les animaux explique qu’elle a déjà plusieurs fois critiqué les réglementations en matière de protection contre les incendies qui existent en Suisse et que la protection des animaux n’y est pas suffisamment prise en compte. Elle soulève également que l’approvisionnement en eau d’extinction est souvent problématique. PETA précise encore qu’avec ses plaintes, elle veut attirer l’attention du public, des autorités et du pouvoir judiciaire pour faire changer les choses. Les autorités de Cortébert dans leur communiqué indiquent qu’à leur connaissance l’exploitation n’a jamais fait l’objet de procédure en raison d’une quelconque maltraitance animale. Le Conseil municipal précise encore que le bâtiment qui accueillait les animaux qui ont péri a été construit en 2015 et répondait aux normes les plus récentes. Enfin, le Conseil municipal relève que PETA Suisse n’écrit pas un seul mot de compassion pour la famille qui a tout perdu dans cet incendie. A noter que la plainte déposée par PETA Suisse suscite l’indignation d’un grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux. /sbo