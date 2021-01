Caroline Alves et Phanee de Pool nominées aux Swiss Music Awards

Phanee de Pool de son côté fait face au Lausannois Amra Jackson et à la Genevoise Flèche Love. L’un des trois artistes repartira donc avec le prix du Best Act Romandie. Cette nomination est une consécration pour la chanteuse biennoise qui a sorti son second album « Amstram » l’année dernière. C’est la deuxième fois qu’elle est sélectionnée par l’organisation. En 2018, elle avait été nominée dans la catégorie Best Female Solo Act. C’est par courriel que la trentenaire a été mise au courant de sa sélection.