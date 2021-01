Début d’incendie à Courgenay

Les pompiers sont intervenus dimanche matin pour un début d’incendie dans le bâtiment du restaurant de la Pierre-Percée à Courgenay. Le feu a pris vers 8h dans un local utilisé comme garage et local de chaufferie. Le SIS Mont-Terri et le Centre de renfort de Porrentruy ont pu rapidement maîtriser le sinistre. Deux locataires d’un appartement, situé au-dessus du local en question, ont toutefois été incommodés par la fumée, ce qui a nécessité l’intervention d’une ambulance et du SMUR de l’Hôpital du Jura. L’une de ces personnes a été hospitalisée à Delémont pour différents contrôles.

Les locataires seront relogés par les autorités communales, le temps de procéder à quelques réparations techniques du bâtiment. La gendarmerie, le service de l’identification judiciaire et la police judiciaire se sont rendus sur les lieux pour les constats d’usage. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie. /comm-alr