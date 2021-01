Trois jeunes solistes récompensés

Le 2e Concours pour jeunes solistes du Festival du Jura a livré son verdict. Le jury a désigné trois lauréats après les auditions de vendredi et samedi à Bienne. Cette année, 34 étudiants des écoles de musique de l’Arc jurassien ont participé à la compétition qui marque le lancement de la 26e édition du Festival du Jura. Le premier prix est revenu à Mathilde Jeanbourquin, flûtiste de 15 ans et élève au Collège musical de La Chaux-de-Fonds. Jason Valiani, guitariste de 17 ans et élève à l’Ecole de musique du Jura bernois, a remporté le deuxième prix. Enfin, Kylian Nater, violoniste de 10 ans et élève à l’Ecole de musique du Jura bernois, a décroché le troisième prix.

Ces trois lauréats joueront en soliste avec l’Orchestre du Festival du jura, sous la direction de Kaspar Zehnder, le 19 septembre à la Collégiale de St-Imier. Ils auront également l’opportunité de participer à une masterclass avec un musicien de renommée internationale, spécialiste de leur instrument.

Plusieurs mentions ont, par ailleurs, été accordées par le jury en raison de la grande qualité des prestations proposées cette année par les différents candidats. /comm-alr