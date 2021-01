Une aide jurassienne pour les tourments de l’Arménie

L’Arménie n’est pas épargnée par les tourments ces derniers mois. Entre le conflit avec l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh et la pandémie, la population a été plongée dans le désarroi. La fondation jurassienne Semra Plus a récemment rappelé qu’elle avait particulièrement besoin de dons pour soutenir la population et notamment l’Hôpital pédiatrique Arabkir d’Erevan, partenaire de l’entité depuis une trentaine d’années. L’organisme lui fournit, par exemple, du matériel hospitalier ou encore des médicaments. Des échanges ont également lieu entre le personnel de l’établissement et celui de l’Hôpital du Jura.

Avec la crise sanitaire, l’Hôpital Arabkir a dû s’adapter pour accueillir des patients Covid, mais aussi des personnes blessées dans le conflit militaire. Face cette situation, les besoins de l’institution se sont accrus et ils ont évolué, selon le responsable communication de la fondation Semra Plus, François Laville. L’entité jurassienne a ainsi apporté il y a quelques mois une aide financière pour que l’hôpital puisse se doter d’un système d’approvisionnement en oxygène liquide.

La pandémie a, par ailleurs, entravé la fondation dans sa recherche de dons. Plusieurs actions habituelles qui permettaient aux bénévoles de récolter des fonds ont été annulés, ce qui a provoqué une perte sèche au niveau des finances. « C’est autant de projets qu’on ne peut pas réaliser ou que l’on doit rééchelonner dans le temps », souligne François Laville. Toutes les informations pour apporter un soutien à Semra Plus se trouvent sur le site internet de la fondation. /alr