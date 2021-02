La vaccination dans le Jura revue à la baisse

La campagne de vaccination contre le coronavirus dans le Jura prend du plomb dans l’aile. En raison de retards de livraisons des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, le nombre d’injections prévues dans le canton est revu à la baisse. La campagne a débuté en janvier dans le Jura. Chaque jour, ce sont près de 120 vaccins qui sont administrés au centre de vaccination cantonal (CEVAC). Cette capacité devait, selon les autorités, être augmentée à plus de 500 injections quotidiennes. Le vaccin Pfizer/BioNTech n’est actuellement plus livré, et le vaccin Moderna arrivera bien dans le Jura, mais en quantité moins importante que prévue, indique le canton. Le nombre d’injections quotidiennes réalisées au CEVAC restera donc limité à 120.

Le canton du Jura indique que près de 2'800 personnes ont déjà reçu une première dose du vaccin contre le coronavirus. Plus de 1'000 injections ont eu lieu au CEVAC. Les deuxièmes doses sont administrées dès ce lundi.





Une stratégie à revoir

Malgré les retards de livraisons, le canton assure que les personnes ayant déjà reçu une première dose du vaccin pourront recevoir la seconde dans les délais fixés par la Confédération, à savoir entre trois et six semaines après la première injection.

Les personnes vulnérables vivant hors institutions restent la priorité. Les autorités indiquent que l’ensemble de ce groupe, qui représente plus de 2'000 personnes, sera vacciné d’ici fin février.

Les Jurassiens et Jurassiennes sur la liste d’attente pour un vaccin devront faire preuve de patience. En raison de la diminution du rythme de vaccination, les rendez-vous ne sont agendés que si les deux injections peuvent être garanties, souligne le communiqué. Le canton indique que plus de 8'600 personnes ont d’ores et déjà fait les démarches pour recevoir un vaccin.





Renforcement du dispositif de test

Le canton veut identifier les foyers de contamination le plus tôt possible. Le renforcement du dispositif de dépistage sera notamment actif dans les écoles et les institutions pour personnes vulnérables. Dans leur communiqué, les autorités expliquent que si un écolier est testé positif au Covid-19, toute sa classe pourrait être testée dans un délai court. Ceci pour permettre le déploiement de « mesures adéquates » et éviter ainsi de nombreuses mises en quarantaine. /comm-nmy