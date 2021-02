Le Conseil municipal atteint la parité à Alle

L’assemblée communale d’Alle a aboutit lundi mardi soir à un renouvellement partiel de l’exécutif. Deux conseillers communaux PDC ont présenté leurs démissions, Isabelle Fleury ainsi que Franco Mancini qui interrompt son mandat pour raisons personnelles et de santé. Après proposition des partis, Agnès Savary-Moirandat et Carole Roos-Wermeille, toutes deux issues des rangs démocrates-chrétiens, vont intégrer le Conseil communal. Ces deux arrivées garantissent la parité au sein de l’exécutif, composé désormais de quatre femmes et quatre hommes, en plus du maire Stéphane Babey. /comm-jpi