Le fOrum culture lance un appel à projets

Venir en aide à toutes les disciplines artistiques. C’est le but de la démarche conduite par le fOrum culturel. L’organisation lance un appel à projets pour soutenir les acteurs de la région via son site internet. Entre dix et quinze projets artistiques recevront un coup de pouce financier utile à couvrir « tous type de frais », souligne le communiqué. Un montant total de 60'000 francs est prévu. Seront favorisés, les projets collaboratifs qui impliquent plusieurs acteurs culturels issus en majorité du territoire du fOrum culture, à savoir le Jura, le Jura bernois et la ville de Bienne. /comm-nmy