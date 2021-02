Trois candidats au poste de juge permanent

Le nom des magistrats candidats au poste de juge permanent au Tribunal de première instance (TPI) ont été dévoilés ce mercredi après une procédure de sélection du Conseil de surveillance de la magistrature (CSM). Quatre personnes se sont portées candidates, dont une qui s’est finalement retirée de la course. Après audition, le CSM propose au Parlement l’élection de Boris Schepard, actuel premier greffier et juge suppléant auprès du Tribunal de première instance. Sont aussi candidats Thomas Schaller, premier greffier et juge suppléant auprès du Tribunal de première instance et Alain Sulliger, procureur fédéral assistant à la Division criminalité économique du Ministère public de la Confédération.

La mise au concours de ce poste intervient après la démission de Yannick Jubin, élu juge d'un tribunal régional neuchâtelois en novembre 2020. Le Parlement jurassien se prononcera sur ces candidatures lors de sa session du 3 mars prochain.