Aide financière pour le FC Bure et le SHC Bassecourt

Le FC Bure et le SHC Bassecourt obtiennent un soutien financier de l’Etat jurassien. Le Gouvernement a octroyé via le fonds pour la promotion du sport un montant de 15'000 francs au club de football pour la réfection du terrain principal et l’installation d’un arrosage automatique. Le club de skater-hockey reçoit pour sa part 29'000 francs du même fonds pour la mise aux normes et la rénovation de la piste des Vieilles Forges.

Par ailleurs, le Gouvernement jurassien octroie une subvention de 747'000 francs au Syndicat d’améliorations foncières d’Ederswiler en faveur du remaniement parcellaire. /comm-rch