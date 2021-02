Alors, on en fait quoi de ces arbres ?

L’épineuse question des arbres sur la Place Roland-Béguelin soumise au peuple. La population peut donner son avis dès à présent sur le réaménagement de la Place Roland-Béguelin, et aussi sur la zone de rencontre en Vieille Ville de Delémont. Cette phase de consultation dure jusqu’au 8 mars. Les citoyens peuvent s’exprimer via le site internet de la commune. Au terme de cette démarche, les autorités empoigneront à nouveau le dossier pour trancher.





Deux variantes à la Place Roland-Béguelin

Le réaménagement de la Place Roland-Béguelin avait suscité de vifs remous. Plusieurs voix s’étaient élevées pour demander la garantie du maintien des tilleuls qui ornent aujourd’hui ce site de la capitale jurassienne. Une pétition avait même été lancée. Après consultation des différentes parties et des études, les autorités delémontaines ont décidé de soumettre deux variantes à la population. Dans la première, les tilleuls de la Place Roland-Béguelin seraient conservés, puis remplacés au fur et à mesure. Cette solution a l’avantage de garantir d’emblée un ombrage conséquent et présente un aspect écologique intéressant grâce à l’ampleur des arbres. Dans la deuxième, les tilleuls seraient remplacés immédiatement par d’autres arbres. Cette solution présente des avantages économiques (environ 620'000 francs pour cette variante, contre 1'100'000 pour l’autre) et logistiques (on ne s’affaire qu’une fois sur le site). De plus, esthétiquement, la deuxième variante serait plus appropriée, d’après les autorités de Delémont. Enfin, la conservation des arbres actuels poserait des problèmes d’ordre sécuritaire, selon la Ville. En effet, le projet prévoir d’aménager des socles autour des tilleuls, ce qui pourrait compromettre l’intervention des pompiers à la Place Roland-Béguelin.