Le film de trois jeunes de Glovelier sélectionné

C’est une belle opportunité qui s’offre à trois jeunes de Glovelier passionnés de cinéma. Leur court-métrage a été sélectionné par le Jugendfilmtage. Le Festival ciné jeunesse suisse a reçu plus de 200 soumissions et en a gardés une quarantaine, qui seront projetés du 18 au 21 mars à Zurich. Concourant dans la catégorie 17-19 ans, Esteban Haenggi, Benjamin Girardin et Eugénie Joliat pourraient donc recevoir un prix pour Nuit sang fin. Ce film d’horreur d’une dizaine de minutes raconte la nuit cauchemardesque de deux jeunes femmes en quête d’émotions fortes.







Un premier contact

Les trois jeunes de Glovelier partagent la même passion. Et c’est d’ailleurs lors d’un cours facultatif sur le cinéma à l’école secondaire qu’ils se sont liés d’amitié. Après un premier essai infructueux, la seconde tentative a séduit les organisateurs du festival, qui a donc mis à disposition un professionnel. Filippo Filliger, réalisateur suisse, les a donc épaulés dans la finalisation de leur film, qui sera à découvrir fin mars. /ncp