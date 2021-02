Les agences de voyage en souffrance

La Bruntrutaine a dû licencier sa collègue, à contre-cœur. « Les charges sociales représentaient environ 800 francs par mois. Je l’ai gardée le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, ce n’était simplement plus possible », explique Nathalie Balmer, pour qui les rentrées d’argent sont presque inexistantes depuis des mois.