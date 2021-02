Petit tunnel de La Roche deviendra (plus) grand

Voilà une avancée qui devrait réjouir les conducteurs de poids lourds et autres usagers de la route H18. Un projet d’agrandissement du tunnel de La Roche a été ficelé et le Parlement jurassien est appelé à se prononcer. Devisé à 700'000 francs, il doit permettre au tunnel de gagner 80 centimètres à sa hauteur en clé de voûte et 1,20 mètres en largeur. Ce sont quotidiennement 4'000 véhicules qui empruntent le tronçon, dont une centaine de poids lourds pour qui le passage s’avère parfois très compliqué. Les travaux sont prévus cet été et sont devisés à 700'000 francs. La route Glovelier-St-Brais sera fermée à la circulation pendant le chantier et une déviation sera mise en place via Saulcy.





Risque d’éboulement limité

Les travaux prévus sur le secteur sont relativement limités. En raison d’une arête rocheuse exiguë et d’une falaise abrupte, l’agrandissement plus conséquent de l’ouvrage aurait engendré des « coûts démesurés », selon Jacques Riat, responsable des projets à la Section des constructions routières. Dès lors, l’alésage prévu sera effectué de manière assez douce, en rognant la roche. Il n’y aura donc pas de travail en falaise, ce qui limite le risque d’éboulement. De plus, des géologues contrôleront le chantier régulièrement, d’après Jacques Riat. Des mesures continues sont, de plus, toujours opérées à proximité du tunnel de La Roche après les éboulements conséquents d’il y a plus de dix ans.





Racheter un fortin militaire plutôt que construire un autre ouvrage colossal

Pour la petite histoire, le Canton du Jura a acquis un fortin militaire qui se trouve juste à côté du tunnel de La Roche. Il abritait des canons qui ont été enlevés ces dernières années par l’armée. Le projet envisagé est donc moindre par rapport à un autre qui avait été mis sur la table il y a une vingtaine d’années. Ce dernier prévoyait un nouveau long tunnel de 300 à 500 mètres qui aurait commencé à côté de l’ancienne discothèque « La Roche ». Il aurait coûté quelque 25 millions de francs pour la construction et aurait ensuite exigé un entretien conséquent. L’Etat y a donc renoncé. /mle