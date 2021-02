Des affiches pour ne pas oublier

Rappeler l’exclusion vécue par les femmes avant l’obtention du droit de vote. C’est le message que l’association interjurassienne grève des femmes a voulu faire passer. À l’occasion du 50e anniversaire du droit de vote des femmes en Suisse, l’organisation a créé quatre affiches qui rappellent les situations d’exclusion vécues par les citoyennes helvètes avant leur accès au droit de vote. Ces affiches seront exposées dans plusieurs villes et écoles du Jura et du Jura bernois. Dans son communiqué transmis vendredi, l’association a également souhaité rappeler l’importance des femmes dans les décisions politiques et dit ne pas oublier « leur travail de l’ombre », notamment lors de la création du canton du Jura. /comm-nmy