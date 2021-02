Des restaurateurs dans le désarroi

Le désarroi et même la colère gagnent certains restaurateurs jurassiens. La crise du coronavirus les plonge dans une incertitude tant financière que psychologique. Des patrons de restaurants et de discothèques de la région ont fait part de leurs sentiments vendredi après-midi à la presse. Ils relèvent des problèmes de fond sur les soutiens financiers et de forme sur le dialogue avec les autorités. François Comte évoque, tout d’abord, les soucis pratiques :