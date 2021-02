Le Conseil fédéral anticipe l’arrivée des véhicules autonomes

À quand les véhicules sans conducteur sur les routes de Suisse ? On connaît déjà un bus autonome à Sion, mais la pratique est loin d’être répandue. Le Conseil fédéral veut changer la base légale pour prévoir ces cas de figure. La nouvelle mouture de la loi sur la circulation routière devrait pouvoir intégrer les véhicules automatisés de niveau 4, c’est-à-dire avec un conducteur qui doit seulement reprendre la main dans certaines conditions difficiles.

Les éléments d’autonomie sur les véhicules sont arrivés progressivement depuis de nombreuses années. La boite à vitesse ou le système d’aide au freinage ABS en font partie. Plus récemment, certaines voitures ont été équipées d’un dispositif de freinage d’urgence automatique ou d’un système de maintien des distances de sécurité. Philéas Authier s'est approché du directeur du SCAN, le Service cantonal neuchâtelois des automobiles et de la navigation pour en savoir plus :