Un scrutin historique pour les femmes suisses

Les femmes célèbrent ce dimanche le 50e anniversaire d’une votation qui a changé l’Histoire de la Suisse. Le 7 février 1971, les hommes acceptaient de leur donner le droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral à 65,7%. Le chemin pour arriver à ce résultat a été long et tortueux. Le suffrage féminin avait précédemment essuyé plusieurs refus lors de votations fédérales, cantonales et communales. Exemple avec le sec « non » à 66,9% enregistré lors d’un scrutin fédéral en 1959. L’historienne Brigitte Studer a écrit un livre qui s’intitule « La conquête d’un droit, le suffrage féminin en Suisse ». Elle revient sur cette épopée dans l’entretien ci-dessous et explique, tout d’abord, pourquoi la Suisse a été un des derniers pays à accorder le droit de vote aux femmes :