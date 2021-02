Jouer pour s’évader du semi-confinement

Elisa Mougin note qu’avec le semi-confinement, les clients optent plus volontiers pour des jeux stratégiques, qui prennent parfois du temps. Autres favoris : les puzzles, jeux solitaires par excellence, et les escape games, jeux d’énigmes où les cartes remplacent les objets physiques. Une offre de plus en plus diversifiée, qui donne un coup de vieux aux classiques de notre enfance et permet à chacun d’y trouver son compte. De quoi s’évader d’un quotidien parfois morose. /nbe