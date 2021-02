Un tour de l’hémicycle avec Quentin Haas

Il fait partie des jeunes parlementaires à siéger au législatif jurassien. Quentin Haas aura 30 ans cette année, à l’entame de sa deuxième législature. Docteur en immunologie, il transite entre Genève, Berne et l’Ajoie, coin de pays dont il profite en ces temps de télétravail. Comme chaque mardi dans La Matinale, les Jurassiennes et les Jurassiennes ont pu faire plus ample connaissance avec celles et ceux qui les représentent au Parlement. Au Parlement, il met un point d’orgue à argumenter méthodologiquement, avec sources et chiffres à l’appui, dans le contexte. Entretien avec le seul Docteur du législatif.